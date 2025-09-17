Фото Трампа с Эпштейном вывели на Виндзорский замок

Менее чем за сутки до прибытия президента США в Великобританию активисты вывели на стены Виндзорского замка совместное фото Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил телеканал ITV .

Власти уже задержали всех четверых организаторов акции. Главный суперинтендант местного отделения полиции Фелисити Паркер, заявила, что крайне серьезно относится к любым несанкционированным действиям в районе королевских резиденций.

ITV отметил, что ситуация очевидно связана с возобновлением дискуссий о прошлых связях Трампа и Эпштейна. На прошлой неделе демократы в конгрессе США опубликовали письмо осужденному бизнесмену, якобы подписанное Трампом.

По их словам, документ был частью альбома, подготовленного ко дню рождения Эпштейна в 2003 году. Президент Трамп категорически отверг эти обвинения и заявил, что не писал это письмо.

Эпштейн умер в тюрьме Нью-Йорка в 2019 году. Он покончил с собой, ожидая суда по обвинениям в сексуальном насилии и торговле несовершеннолетними.

Трамп долгое время отрицал близкие связи с Эпштейном, хотя еще в 2002 году называл его «отличным парнем», отмечая, что тот любит проводить время с молодыми женщинами.

Позже Дональд Трамп утверждал, что выгнал Эпштейна из клуба Мар-а-Лаго примерно в 2000 году. В Trump Organization при этом говорили, что Эпштейн никогда не был членом этого элитного общества: Мар-а-Лаго — личная резиденция Трампа.