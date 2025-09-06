Трамп выгнал Эпштейна из Мар-а-Лаго после слухов о секс-скандале

Президент США Дональд Трамп прекратил общение с финансистом Джеффри Эпштейном после слухов о его причастности к секс-скандалу и выгнал его из своей резиденции в Мар-а-Лаго. Об этом CNN сообщил спикер палаты представителей конгресса республиканец Майк Джонсон.

По словам Джонсона, американский лидер также выступал информатором ФБР по делу Эпштейна.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Трамп и Эпштейн поддерживали знакомство около 15 лет. В издании отмечали, что президент США даже отправлял финансисту открытку на 50-летие, однако впоследствии их общение прервалось.

Президент США также утверждал, что Эпштейн похищал молодых женщин из спа-салона гольф-клуба Мар-а-Лаго. Американский лидер, беседуя с журналистами на борту своего самолета, предположил, что среди похищенных могла быть Вирджиния Джуффре, ключевой обвинитель Эпштейна.