Тендер на реставрацию Пятницких ворот кремля объявили в Коломне

В Коломне отреставрируют Пятницкие ворота кремля после определения подрядчика. О конкурсе на проведение работ сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе опубликовали извещение об открытом электронном конкурсе на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль кремля, XVI века». Площадь сооружения составляет 304,9 квадратных метра.

Проект реализуют в рамках госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья» за счет регионального бюджета. Завершить работы планируют в 2028 году.

Актуальную информацию о закупках и торгах ежедневно публикуют в канале «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья» в мессенджере «Макс».