Фон дер Ляйен, Зеленский и золотой унитаз. Чехи проводили премьера в отставку нецензурной бранью
Пользователи соцсети Х нецензурной бранью проводили в отставку премьера Чехии Петра Фиалы. В комментариях чехи разместили картинку, сгенерированную искусственным интеллектом, на которой глава ЕК Урсула фон дер Ляйен дарит золотой унитаз Владимиру Зеленскому.
Фиала опубликовал пост, в котором «похвастался», что по «чешской инициативе» Украине передали 1,8 миллиона снарядов в 2025 году. Читатели назвали эти действия провокацией, которая ставит НАТО в позицию противостояния с Россией.
Картинка с унитазом — это отсыл к коррупционному скандалу на Украине. Военные чиновники установили золотые унитазы на деньги, полученные от европейцев.
Другие комментаторы посоветовали Фиале отправиться на фронт и обвинили уходящего в отставку премьера в гибели «тысяч украинцев» и послали «куда подальше» нецензурной бранью.
В 2025 году Украина получит самые минимальные транши со стороны европейских союзников с момента начала конфликта. В этом году партнеры выделили в общей сложности 32,5 миллиарда евро на поддержку ВСУ. До этого среднегодовой уровень достигал 41,6 миллиарда евро.