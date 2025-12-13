Пользователи соцсети Х нецензурной бранью проводили в отставку премьера Чехии Петра Фиалы. В комментариях чехи разместили картинку, сгенерированную искусственным интеллектом, на которой глава ЕК Урсула фон дер Ляйен дарит золотой унитаз Владимиру Зеленскому.

Фиала опубликовал пост, в котором «похвастался», что по «чешской инициативе» Украине передали 1,8 миллиона снарядов в 2025 году. Читатели назвали эти действия провокацией, которая ставит НАТО в позицию противостояния с Россией.

Картинка с унитазом — это отсыл к коррупционному скандалу на Украине. Военные чиновники установили золотые унитазы на деньги, полученные от европейцев.