В 2025 году Украина получит самый низкий уровень финансовой поддержки со стороны Европы

В 2025 году Украина получит самые минимальные транши со стороны европейских с момента начала конфликта. Об этом сообщила медиа-платформа EurActiv .

Согласно данным аналитического центра Ukraine Support Tracker Кильского института, военная помощь Европы Украине в сентябре–октябре составила 4,24 миллиарда евро. За предыдущие четыре месяца европейцы отправили в Киев 9,9 миллиарда евро.

«Если этот замедленный темп сохранится, 2025 год станет годом с самым низким уровнем выделения новой помощи Украине с 2022 года», — обратили внимание авторы исследования.

В этом году союзники выделили в общей сложности 32,5 миллиарда евро на поддержку ВСУ. До этого среднегодовой уровень достигал 41,6 миллиарда евро.

Накануне стало известно, что Белый дом перестал направлять деньги Украине. Об заявил президент США Дональд Трамп.