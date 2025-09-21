Фон дер Ляйен заявила, что ЕС не нужна энергетическая автономия

По ее словам, ЕС работает над укреплением энергетической безопасности: формируется база из местных источников, устраняется зависимость от «ненадежных поставщиков», в частности за счет отказа от российского ископаемого топлива. Однако, как подчеркнула глава ЕК, полный отказ от импорта энергоресурсов был бы нереалистичным и нежелательным.

Ранее фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России, включающий запрет на транзакции с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», снижение потолка цен на нефть до 47,6 доллара за баррель, меры против криптоплатформ и платежной системы «Мир», а также запрет на экспорт ряда металлов и химикатов. Еврокомиссия также предложила отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года.

В совместной декларации Евросоюза и США о рамочном соглашении по торговле подтверждены договоренности Урсулы фон дер Ляйен и президента Дональда Трампа от 27 июля о закупке ЕС американских энергоресурсов на 750 миллиардов долларов. В документе говорится, что поставки будут включать СПГ, нефть и продукты атомной энергетики, а объем закупок до 2028 года оценивается именно в эту сумму.