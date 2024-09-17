Фон дер Ляйен утвердила Каллас на должность главы евродипломатии вместо Борреля

Кандидатуру Кайи Каллас утвердили на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Решение приняла глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Как вы уже знаете, пост верховного представителя и вице-президента займет Кайя Каллас», — подчеркнула она.
Каллас сменит Жозепа Борреля. До этого она занимала пост премьер-министра Эстонии. В июле она и правительство республики ушло в отставку.
В июне лидеры Евросоюз одобрил кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Также новым главой Евросовета выбрали бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту.
Кандидат политических наук Павел Фельдман высказался об отставке Каллас с поста премьера Эстонии. По его мнению, внешняя политика республики и в целом политический курс страны вряд ли сильно изменится.
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