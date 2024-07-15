Политолог Фельдман заявил, что внешняя политика Эстонии не изменится после отставки Каллас

После отставки премьер-министра Эстонии Каи Каллас политический курс страны вряд ли сильно изменится. Об этом рассказал RT кандидат политических наук Павел Фельдман.

Он объяснил, что по сути Каллас просто перешла на новую должность. Поэтому нет оснований предполагать, что направление внешней политики Эстонии изменится. Курс останется прежним и потребует вливания западных денег.

«Нагнетание антироссийской истерии во всем Европейском союзе, выполнение функций восточного рубежа блока НАТО — вот под что будут привлекаться западные инвестиции», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что остальные министры, вероятнее всего, останутся на своих местах. Уход Каллас не повлечет перестановку кадров.