Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен демонстрирует свои нацистские корни, когда в очередной раз призывает передать оружие на Украину. Об этом в социальной сети X написал бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Вы убили миллион украинцев. Нацеливаетесь еще на миллион? Уже начали проступать твои нацистские корни, Урсула!» — написал разведчик, комментируя заявление главы ЕК о том, что Евросоюз должен продолжать поставлять на украинским военным оружие и боеприпасы.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на то, что руководство Еврокомиссии в лице фон дер Ляйен проводит политику, ориентированную только на крупный бизнес и не обращает внимание на чаяние простых людей.

Перед этим на конференции послов стран сообщества в Брюсселе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа стала одним из главных доноров Украины и не перестанет ей помогать. По ее словам, ЕС с февраля 2022 года направил украинскому руководству 134 миллиарда евро, в том числе 50 миллиардов евро военной поддержки.