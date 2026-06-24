Европейский омбудсмен начал проверку в отношении главы ЕК из-за тайного чата

Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо инициировала проверку в отношении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен из-за тайного чата с главами стран Евросоюза. Подробности написала газета Berliner Zeitung .

В чате — канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Анжинью планирует изучить, не нарушила ЕК правила прозрачности, отказавшись предоставить доступ к переписке организации Follow the Money. В ЕК заявили, что обнародование данных может осложнить международные отношения стран ЕС с третьими государствами.

«Я приняла решение начать расследование действий Еврокомиссии в отношении запроса заявителя в соответствии с нормативными актами ЕС, касающимися общественного доступа к документам», — написала Анжиньо.

В январе стало известно, что лидеры европейских стран создали отдельный групповой чат для координации действий и обсуждения шагов президента США Дональда Трампа.