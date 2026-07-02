Фон дер Ляйен не смогла сразу выговорить название Азербайджана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила оговорку во время пресс-конференции в Баку, посвященной сотрудничеству в энергетике. Политику с трудом удалось выговорить название республики Азербайджан. Трансляцию события вел официальный YouTube-канал европейского органа исполнительной власти.

В официальном мероприятии также принимал участие президент страны Ильхам Алиев. В процессе общения с представителями прессы Фон дер Ляйен перепутала несколько букв в названии республики — но практически сразу постаралась исправить ситуацию.

«Азербайзан… джан инвестирует в энергию будущего», — сказала глава Еврокомиссии.

Справившись с волнением, политик продолжила речь.

Ранее название Азербайджана не давалось и президенту США Дональду Трампу: он несколько раз произносил его как «Абербайджан».