Трамп исковеркал название Азербайджана

Президент США Дональд Трамп вновь назвал Азербайджан «Абер-байджаном». Конфуз произошел во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Хозяин Белого дома напомнил, что ему удалось урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией. Также он похвастался, что удивил своими успехами российского лидера.

«[Владимир] Путин позвонил мне и сказал „невероятно, ты завершил конфликт, который длился 30 лет“», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что Гренландия является американской территорией и назвал Данию слишком слабой страной, которая не может защитить остров.

