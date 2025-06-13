Flydubai отменила рейсы из российских аэропортов

Компания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из 10 аэропортов в России

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из десяти российских аэропортов 13–14 июня. Причиной стали ограничения на полеты из-за конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В общей сложности около трех тысяч пассажиров не смогут отправиться в путешествие.

«Перевозчик Flydubai, по данным на 14:00 мск, отменил 22 рейса за 13–14 июня в Дубай (ОАЭ) из 10 аэропортов России, проинформировали агентство в авиакомпании… Общее количество пассажиров на отмененных рейсах — три тысячи», — указано в заявлении.

Пассажиров известили об отмене рейсов через туроператоров, SMS и e-mail.

Авиационные власти Ирана и Израиля закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов.

Ранее МИД России обратился к соотечественникам с призывом воздержаться от поездок в Израиль и Иран, пока ситуация не нормализуется. Дипломаты напомнили о нарастающем напряжении между двумя странами. Россиянам, находящимся в Иране и Израиле, рекомендовали срочно покинуть опасные районы и быть предельно осторожными.