Флот США оказался не готовым к реальному конфликту

Имеющихся у Военно-морских сил США атомных подводных лодок недостаточно для отражения всех потенциальных угроз. Об этом сообщила газета The Washington Post .

В годы холодной войны атомный подводный флот Штатов насчитывал 140 подлодок, а теперь лишь 68. Из них только 50 относятся к категории охотников-убийц «быстрой атаки» и 20 стоят в сухих доках или привязаны к пирсам.

«ВМС в настоящее время не хватает трех сухих доков и рабочей силы, которая идет с ними», — заявил отставной капитан ВМС Джерри Хендрикс.

Техническое обслуживание субмарин проводится с трехлетним отставанием. По оценкам издания, американских подводных лодок слишком мало для поддержания глобального мира в нынешней геополитической обстановке.

Пентагон анонсировал создание стратегической подводной лодки класса Columbia, но столкнулся с трудностями при реализации проекта. Расходы на ее разработку превысили ожидания властей.