В США вспомнили о превосходстве советской подлодки «Лира»

Титановая подводная лодка «Лира», которую спроектировали в СССР, значительно превзошла американские технологии. Об этом сообщил журнал National Interest.

«Две страны соперничали друг с другом в международной игре за превосходство. Но в строительстве титановой подводной лодки американцы решили не гнаться за своими советскими коллегами», — отметили в материале.

Подлодка проекта 705 «Лира» вошла в состав Военно-морского флота СССР в 1971 году и стала одной из быстрейших в истории. Ее прототип мог развивать скорость более 40 узлов.

Авторы статьи подчеркнули, что изготовление корпуса требовало больших объемов редкого и дорогостоящего титана, который было сложно сваривать. Из-за этого США не стали работать над созданием собственного аналога.

Ранее журналисты газеты Express написали в своей статье, что российская атомная подводная лодка «Архангельск» очень опасна для армии НАТО. По их мнению, западные военные могут просто не обнаружить эту лодку.