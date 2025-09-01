Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии

Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией пройдет в финском городе Лаппеенранта 1 сентября. Подробностями мероприятия с РИА «Новости» поделился один из организаторов, депутат городского совета Иван Девяткин.

Он отметил, что участники акции в ночь на 1 сентября «встанут в очередь» на 18 часов. Именно столько времени иногда приходится стоять на эстонском КПП «Нарва», чтобы попасть в Россию после того, как финские власти закрыли границу.

Участники флешмоба таким образом хотят показать, что многим людям недоступны поездки из Финляндию в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию.

В первых числах августа жители Финляндии организовали автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Участниками акции стало около 100 машин, которые колонной прошли к контрольно-пропускному пункту «Нуйямаа».