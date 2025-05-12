Флаги Победы под запретом в Казахстане? Полиция сорвала вымпелы на 9 мая

На севере Казахстана 9 мая сотрудники полиции сняли флаги с лозунгами в честь Победы, размещенные у магазина. Об этом сообщила Readovka , опубликовавшая видео с места событий.

Администратор небольшого магазина установила праздничные вымпелы у входа. Надписи на флагах гласили: «9 Мая, с праздником!» и «Спасибо деду за Победу!». Однако вскоре на место прибыли силовики, которые, не предъявляя письменных оснований, начали убирать флаги.

На просьбу объяснить свои действия один из полицейских заявил: «Нам сказали снять все эти советские флаги». При этом он добавил: «Лишних вопросов не задавайте». По информации издания, устное указание поступило «сверху».

После демонтажа женщину вызвали для дачи объяснений. Один из сотрудников отметил, что конструкции якобы были размещены без должного согласования, несмотря на то что находились на территории, принадлежащей частному бизнесу. Еще один полицейский уточнил: «По городу никто с флагами не ездит».

Официального постановления о запрете символики, связанной с Днем Победы, на момент публикации в Казахстане не предъявлялось. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

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