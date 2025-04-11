В Казахстане блогера приговорили к пяти годам за оскорбительную песню о русских

Суд вынес приговор казахстанскому блогеру за оскорбительную песню про русских

Казахстанскому блогеру-сатирику Темирлану Енсебеку вынесли приговор за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских. Об этом сообщила пресс-служба суда Алма-Аты.

Подсудимый разместил в своем паблике, на который подписано больше 34 тысяч человек, композицию с текстом, который оскорблял национальную честь и достоинство русских как представителей этноса.

По информации ТАСС, трек назывался «Йоу, орыстар» («Йоу, русские» — прим. ред). Свою вину блогер не признал и не раскаялся.

Темирлану Енсебеку назначили наказание, не связанное с лишением свободы, в виде пяти лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.

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