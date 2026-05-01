Фицо заступил на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

«Я договорился с владельцем о том, что после инструктажа по технике безопасности <…> я буду помощником водителя-экспедитора. Мы будем доставлять продукцию, которую эта пекарня подготовила, остановок у нас будет несколько», — рассказал премьер перед началом смены.

Пекарня находится в городе Бановце-над-Бебравоу на западе Словакии. Фицо будет всю ночь сопровождать водителя, который развозит выпечку, в качестве грузчика. Таким образом словацкий премьер выражает солидарность и уважение людям, которые работают по ночам и во время всех праздников. Фицо отметил, что оплату за смену он не получит.

Это не первый раз, когда Фицо в ночь на 1 мая работает в ночную смену. В 2024 году он вышел на восьмичасовую смену на завод ZKW Slovakia по сборке запчастей для автомобилей.