Фицо вслед за Трампом предложил закрепить в Конституции Словакии два пола

В Конституции Словакии следует закрепить только два пола, чтобы никто не объявлял себя «вертолетом, кошкой или собакой». С такой инициативой в эфире программы «Субботние диалоги» общественного вещателя «Словацкое телевидение и радио» выступил премьер-министр республики Роберт Фицо.

По его словам, американский президент Дональд Трамп уже решился на этот шаг и объявил, что в США есть только женский и мужской пол.

«Это возвращение к здравому разуму. У нас не может быть помимо мужчин и женщин кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака», — объяснил Фицо.

Ранее Госдеп перестал рассматривать заявки на смену пола в паспорте. Это произошло после указа Трампа о признании в стране только двух полов. Приостановить рассмотрение заявок на оформление паспортов с «Х» в графе «пол» распорядился госсекретарь США Марко Рубио. В стране перестанут менять гендер и в уже существующих документах.

Новый американский лидер также подписал распоряжение, согласно которому трансгендерные женщины будут содержаться в мужских тюрьмах.