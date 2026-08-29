Вопрос немецкого журналиста о том, как помочь Украине убивать больше русских, — это прямое следствие многолетней кампании по разжиганию ненависти к России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Трансляцию выступления опубликовали на YouTube-канале его партии.

«Это итог формирования милитаристской атмосферы, особенно в последние десять лет, атмосферы русофобии и главным образом ненависти к России. Остается только догадываться, что этот журналист слышал дома в детстве», — сказал Фицо.

Политик подчеркнул, что подобные высказывания нельзя списать на случайность. По его мнению, нацизм, разгромленный во Второй мировой войне, так и не был искоренен до конца — он сохраняется в сознании некоторых людей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала русофобию сформировавшейся на Западе механикой.