Фицо сравнил отказ ЕС от российского газа с выстрелом в колено

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отказ Европейского союза от импорта энергосырья из России выстрелом в собственное колено. Об этом он заявил в эфире программы «Субботние диалоги», сообщило РИА «Новости» .

«Это выстрел в колено, у нас проблема с конкурентоспособностью, с высокими ценами на электроэнергию и газ, а мы собираемся принять очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией», — подчеркнул он.

Он добавил, что Европейская комиссия осознает тревогу Словакии и считает ее обоснованной.

В пятницу Фицо заявил, что Словакия обеспокоена возможным повышением транзитных пошлин из-за прекращения импорта российского энергосырья в ЕС. Также он поднял вопрос о компенсациях для домашних хозяйств и промышленности страны в случае значительного роста цен на газ. По его мнению, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, «Газпром» может подать иск на сумму в 20 миллиардов евро. Фицо подчеркнул, что пока эти вопросы не будут решены, Словакия не проголосует за 18-й пакет санкций против России.

Ранее Фицо оценил новый пакет антироссийских санкций словами «весьма секси», но, по его словам, ограничения снова не сработают. Премьер-министр назвал своей обязанностью защитить национальные интересы республики, ее промышленности и граждан.