Фицо оценил новый пакет антироссийских санкций словами «весьма секси»

Фицо: санкции против России выглядят «секси», но они будут неэффективны

Новый пакет антироссийских санкций выглядит «весьма секси» для всех, но он не будет иметь никакого эффекта. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чьи слова привело агентство Ruptly .

«Пакет санкций выглядит весьма „секси“ для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов», — сказал глава правительства.

Он добавил, что нет причин возвращаться к прошлому. Сейчас Словакию тревожит перспектива, что ограничения могут прекратить поставки газа.

Фицо назвал своей обязанностью защитить национальные интересы республики, ее промышленности и граждан.

Накануне президент Владимир Путин напомнил о попытках Запада «похоронить» экономику России и заявил, что они «сами скоро сдохнут».