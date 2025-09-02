Владимир Путин на переговорах с Робертом Фицо в Пекине рассказал о результатах встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Об этом премьер Словакии написал на своей странице в соцсетях.

«Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать Владимиру Зеленскому», — заявил Фицо.

Кроме того, Путин рассказал, что конфликт на Украине стал следствием государственного переворота, поддержанного западными странами, а Россия вынуждена была защищать собственные интересы и людей, связывающих с ней судьбу.

Ранее Фицо заявил, что Украина дорого заплатит за то, что позволила использовать себя в попытке ослабить Россию. Войти в НАТО, по его словам, страна не сможет, «и это уже все знают».