Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина понесет серьезные последствия за то, что позволила использовать себя в попытке ослабить Россию. Политика процитировало РИА «Новости» .

По словам Фицо, в Североатлантический альянс Украина войти не сможет и «это уже все знают». Также политик рассказал, что, по его мнению, Киев стал инструментом западных стран в стратегии ослабления Москвы.

Достичь этой цели не удалось, констатировал Фицо. Украине же, предположил премьер-министр, придется дорого заплатить за такую попытку.

Словацкий премьер указал, что часть ответственности за сложившуюся ситуацию лежит и на украинском руководстве, которое поддерживало неудачную политику Запада, направленную на нанесение ущерба России через военную поддержку Киева.