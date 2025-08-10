Словакия предрекла Киеву страшную участь
Фицо: Украина заплатит за провал Запада по России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина понесет серьезные последствия за то, что позволила использовать себя в попытке ослабить Россию. Политика процитировало РИА «Новости».
По словам Фицо, в Североатлантический альянс Украина войти не сможет и «это уже все знают». Также политик рассказал, что, по его мнению, Киев стал инструментом западных стран в стратегии ослабления Москвы.
Достичь этой цели не удалось, констатировал Фицо. Украине же, предположил премьер-министр, придется дорого заплатить за такую попытку.
Словацкий премьер указал, что часть ответственности за сложившуюся ситуацию лежит и на украинском руководстве, которое поддерживало неудачную политику Запада, направленную на нанесение ущерба России через военную поддержку Киева.
Неважно, [чем занимаются] слоны. Трава всегда страдает. Украина дорого заплатит за провальную стратегию Запада по ослаблению России путем поддержки боевых действий на Украине.
Роберт Фицо
Отношения Фицо и Зеленского были напряженными с того момента, как словацкий политик пришел к власти. Одним из первых решений Роберта Фицо было прекращение военной помощи Украине.
Он также решительно выступал против санкций ЕС в отношении российского газа и ядерной энергетики. В июле Словакия вновь заблокировала санкции Евросоюза против России.