Фицо рассказал Зеленскому о встрече с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия заинтересована во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в эфире программы «Субботние диалоги» на YouTube-канале STVR .

По словам Фицо, во время его разговора с Владимиром Путиным 2 сентября в Пекине российский президент не исключил возможности переговоров и за пределами Москвы.

«Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что там (в России — прим. ред.) есть заинтересованность во встрече», — сказал Фицо в эфире программы.

Ранее на Восточном экономическом форуме российский лидер заявил, что самым лучшим местом для переговоров считает Москву и пообещал Зеленскому стопроцентную гарантию безопасности в случае визита.

Украинский президент в интервью ABC News отметил, что в Москву поехать не может, пока продолжаются обстрелы, и предложил Путину встретиться в Киеве.