Фицо назвал экономическую политику ЕС самоубийством
Премьер Словакии Фицо назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов самоубийством
Евросоюз ведет чрезвычайно опасную игру, пытаясь отказаться от российских энергоресурсов. Об этом заявил на пресс-конференции премьер Словакии Роберт Фицо, его процитировало РИА «Новости».
«Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газа, ни нефти, ни ядерного топлива, ничего — только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес», — добавил Фицо.
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз ежемесячно тратит около двух миллиардов евро, чтобы оплачивать российские энергоресурсы.
Он призвал прекратить эту практику и заявил, что уже разработана дорожная карта, которая позволит ЕС избавиться от зависимости от импорта газа и другого топлива из России.