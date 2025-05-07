Евросоюз ведет чрезвычайно опасную игру, пытаясь отказаться от российских энергоресурсов. Об этом заявил на пресс-конференции премьер Словакии Роберт Фицо, его процитировало РИА «Новости» .

«Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газа, ни нефти, ни ядерного топлива, ничего — только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес», — добавил Фицо.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз ежемесячно тратит около двух миллиардов евро, чтобы оплачивать российские энергоресурсы.

Он призвал прекратить эту практику и заявил, что уже разработана дорожная карта, которая позволит ЕС избавиться от зависимости от импорта газа и другого топлива из России.