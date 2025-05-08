Россия и США обсудили возобновление поставок газа в Европу

Восстановление поставок российского газа в Европу стало темой переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters .

Собеседники журналистов пояснили, что с инициативой выступили представители американской стороны, которые предложили выкупить доли в газопроводах «Северный поток», «Дружба» или «Газпром». Альтернативным вариантом стала покупка американскими компаниями российского газа и отправка его в страны Европы.

По словам источников, усиление позиций России на газовом рынке ЕС станет хорошим фактором для президента Владимира Путина и склонит его к заключению мирного соглашения для прекращения конфликта на Украине.

Для США сделка выгодна тем, что она может держать под контролем объемы поступающего в Европу российского газа.

По подсчету агентства, сейчас доля российского газа покрывает только 19% потребностей Европы и в основном за счет СПГ, поступающего по трубопроводу «Турецкий поток», откуда энергоноситель идет в Венгрию и Словакию.

Еврокомиссия на этой неделе представила наработки плана по полному отказу от закупок газа из России до 2027 года. Полный текст документа в ведомстве пообещали опубликовать в начале июня.

С резкой критикой инициативы европейских чиновников выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщили «Известия». Политик заявил, что это попытка построить очередной железный занавес, который перерастет в банкротство всего Евросоюза.

В минувший четверг, 7 мая, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС ежемесячно тратит на покупку российских энергоресурсов около двух миллиардов евро. Он подчеркнул, что эту практику нужно прекратить, а разработанная дорожная карта окончательно поставит крест на поставках российских энергоносителей.