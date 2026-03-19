Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в знак солидарности с трудящимися отработает ночную смену на одном из предприятий страны. Видеообращение словацкого премьера опубликовали в его соцсетях.

«В ночь с 30 апреля на 1 мая хочу опять выразить уважение к людям, которые работают в ночную смену, и присоединиться к ним», — заявил Фицо.

Это не первая такая акция, в ночь на 1 мая в 2024 году Фицо отработал восьмичасовую смену на заводе ZKW Slovakia по сборке запчастей для автомобилей. Премьер отметил большую физическую нагрузку, которая ложится на людей. Фицо также указал, что необходимо найти подходящую для работников и работодателей модель, чтобы сбалансировать работу в дневное и ночное время.

Премьер Словакии заявил, что приедет в Россию на празднование Дня Победы. Он решил принять участие в торжествах, посвященных победе над нацизмом, которые традиционно пройдут в Москве. Российская сторона подтвердила готовность принять Фицо 9 мая для участия в торжествах.