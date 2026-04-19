Фицо может обойти запрет Литвы и Латвии на полет в Москву тремя способами

ТАСС: у Фицо есть три способа долететь до Москвы на 9 Мая в обход Литвы и Латвии

Словацкий лидер Роберт Фицо может как минимум тремя маршрутами добраться до Москвы на 9 мая в обход воздушного пространства Латвии и Литвы. Об этом ТАСС заявили в авиадиспетчерских службах ЕС.

Единственным неудобством для политика станет только увеличившееся время пути. Лайнер Фицо может полететь через небо Румынии и Венгрии, а затем над Черным морем.

Также есть воздушный коридор через Италию, Австрию, Средиземное море и Турцию. Кроме того, премьер-министр Словакии может попасть в российскую столицу транзитом через Германию, Чехию или Польшу с выходом на нейтральное небо Балтийского моря.

Ранее власти Латвии и Литвы заявили, что не допустят самолет с Фицо в свое воздушное пространство и уже уведомили Словакию о своем решении.

Вместе с премьером Москву на 9 мая посетит вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.