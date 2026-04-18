Фицо: Литва и Латвия не пропустят борт премьера Словакии в Москву на День Победы

Литва и Латвия отказались предоставить воздушное пространство для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который планирует посетить Москву 9 мая — в День Победы. Об этом сам политик сообщил в видеообращении в соцсети.

По его словам, обе страны уже уведомили словацкую сторону о запрете пролета через их территорию.

«Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию», — сказал Фицо.

В связи с этим для правительственного борта предусмотрели альтернативный маршрут.

Подобная ситуация уже возникала ранее — в прошлом году прибалтийские государства также не разрешили пролет, однако тогда удалось организовать другой путь.

Премьер подтвердил намерение вновь посетить Москву, подчеркнув, что считает такие визиты важными для обсуждения вопросов укрепления мира в условиях текущей международной обстановки.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил о намерении президента России Владимира Путина 9 Мая встретиться с зарубежными политиками.