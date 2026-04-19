Вице-спикер парламента Словакии Гашпар посетит Москву в День Победы
Представители власти Словакии посетят торжества в Москве по случаю Дня Победы. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
Он посетит столицу России вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
«В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы 9 мая», — заявил Гашпар.
Он добавил, что примет участие в официальной делегации как заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики.
Латвия и Литва ранее отказались предоставить воздушное пространство самолету Фицо, когда тот отправится в Россию. Для правительственного борта предусмотрели альтернативный маршрут.