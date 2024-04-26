Фирма из США начала поиски операторов с опытом боевых действий для работы в России | 360°

Мир 26 апреля 2024, 09:06 Фирма из США начала поиски операторов с опытом боевых действий для работы в России РИА «Новости»: в США ищут для работы в РФ операторов с опытом боевых действий

Читать 360 в

В США ищут операторов с опытом боевых действий для работы в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Работников ищет неназванная американская медиакомпания. В объявлении не указали, где именно придется работать будущем оператору. Известно только то, что работник будет освещать «операции» в разных российских районах.

Реклама

От кандидата ждут опыт работы оператором в воинских частях, непосредственно участвовавших в боевых действиях. Также среди требований — умение пользоваться приборами ночного видения и хорошая физическая подготовка для передвижения в бронежилете. Вакансия появилась на сайте-рекрутере. Однако конкретная компания не указана.

Американские власти регулярно заявляют, что не будут отправлять своих бойцов на Украину. Однако в рядах ВСУ неоднократно замечали военных с гражданством США. Как сообщал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в боевых действиях на стороне Украины участвуют свыше 3,1 тысячи наемников из других стран. В том числе 816 военных приехали на Украину из США.