Мир 25 апреля 2024, 13:39 На стороне ВСУ воюют более 3 тысяч иностранных наемников — СК Бастрыкин: в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют свыше 3100 наемников РИА «Новости»

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В боевых действиях на сторону украинских военных в настоящее время принимают участие более 3,1 тысячи наемников из других государств. Об этом на совещании в Мариуполе сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, из них 816 человек приехали на Украину из США, 719 — из Канады, а также по 694 и 712 из Великобритании и Грузии.

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«В распоряжении следствия всего имеются сведения о более чем 3,1 тысячи наемников. Принимаются необходимые меры по установлению из местонахождения и привлечению к ответственности», — сказал он.

Бывший сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини отмечал, что в боях на Украине погибли как минимум 75 его соотечественников.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян не исключала, что в ближайшее время США направят на территорию Украины новую партию наемников.