ВС России нанесли поражение формированиям наемников «Иностранного легиона» | 360°

Спецоперация 25 апреля 2024, 14:30 ВС России нанесли поражение формированиям наемников «Иностранного легиона» Минобороны: ВС РФ ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона» РИА «Новости»

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Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ, а также формирования наемников «Иностранного легиона» в 122 районах. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве привели данные о сбитых за сутки украинских беспилотниках. По данным министерства, средства ПВО уничтожили за этот период времени 200 БПЛА противника.

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Отдельно в пресс-службе обратили внимание на продвижение подразделений Южной группировки войск: бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской Народной Республике, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка в ДНР.

Также военнослужащие отразили контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное.

Противник потерял до 500 военнослужащих, подчеркнули в Минобороны.