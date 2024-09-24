Финский зоопарк из-за долгов отдаст Китаю двух панд

Зоопарк Эхтяри на северо-западе Финляндии решил досрочно вернуть Китаю панд Луми и Пюрю, арендованных на 15 лет. Администрации пришлось отказаться от животных из-за долгов, сообщил Yle .

Ускорившаяся инфляция, пандемия коронавируса, повышение процентных ставок и сокращение числа туристов ударили по бюджету учреждения. Администрация зоопарка решила провести реструктуризацию долгов и сократить траты. Ради экономии в Китай вернут двух панд.

Луми и Пюрю приехали в Финляндию в 2018 году по заключенному на 15 лет контракту. Пробыв в стране всего треть срока, они вернутся домой. До конца осени животные проведут в зоопарке, а потом отправятся на карантин перед переездом.

Все панды принадлежат Китаю. Даже обитающая в Московском зоопарке панда Катюша рано или поздно, по словам первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, может отправиться в КНР.