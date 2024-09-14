Панда Катюша вернется в Китай

Россия ответственно относилась к выполнению правил содержания панд и благодарна китайской стороне за возможность видеть этих животных, но следует помнить, что панда Катюша в определенное время вернется в Китай. Об этом РИА «Новости» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Парламентарий рассказал, что для панд создали уникальные условия, а работающие с ними люди — настоящие профессионалы. В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько будут соблюдаться все правила, причем в буквальном смысле.

Бурматов добавил, что Китай проявил большое доверие к России, предоставив ей двух панд. Он подчеркнул, что ранее Пекин вернул несколько особей из США.

«Животное в определенный период вернется в страну, откуда нам его передали», — резюмировал депутат.

Всего в мире сейчас насчитывается 1,6 тысячи панд, который являются неофициальным символом Китая. В неволе за пределами страны живут около 30 животных. При этом Пекин практикует так называемую «дипломатию панд», рассылая их в разные страны, но животные и их потомство продолжают считаться собственностью КНР.

В конце августа панде Катюши исполнился год. Мэр столицы Сергей Собянин назвал ее рождение в Московском зоопарке «уникальным событием», отметив, что бамбуковые медведи впервые принесли потомство в России.