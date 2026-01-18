Финский политик назвал вступление страны в НАТО худшей сделкой
Армандо Мема: вступление в НАТО ударило по интересам Финляндии
Решение Финляндии вступить в НАТО раскритиковал член финской национально‑консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. В соцсети X он назвал шаг ошибкой.
«Вступление в НАТО было худшей сделкой, которую Финляндия могла заключить. Финляндии надо было подождать, прежде чем принимать такое поспешное решение», — написал Мема.
По его словам, этот шаг ударил по стратегическим интересам страны. Политик напомнил, что разрыв связей с Россией ослабил финскую экономику, а теперь на страну давит Вашингтон. Он указал на новые пошлины, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести против ряда европейских стран из‑за их мнения по Гренландии.
«Сейчас Финляндия оказалась в сложной стратегической позиции между двумя сверхдержавами», — подчеркнул Мема.