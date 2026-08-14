Президент Финляндии Александер Стубб признался в симпатии к россиянам и русской культуре. Об этом он заявил в беседе с журналом Koululainen .

«Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю», — сказал он.

Однако политик отметил, что текущий политический курс России его не устраивает.

До этого Стубб несколько раз призывал Европу к диалогу с Москвой. Например, в июне предложил попробовать наладить контакт с российской стороной в течение двух месяцев.

В ноябре прошлого года Стубб попросил провести встречу российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

В конце прошлой недели стало известно, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил об отказе страны передавать Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.