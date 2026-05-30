Финский бренд Kuoma закроет фабрику после ухода из России

Финская обувная компания, известная своим брендом Kuoma, закроет старейшую фабрику. Она перенесет производство в другой город из-за убытков после ухода с российского рынка, сообщил ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Производитель обуви Kuomiokoski Oy прекращает работу в поселении Куомиокоски, а производство перенесут в город Мянтюхарью. Причиной стали убытки, возникшие после ухода компании в 2022 году с российского рынка. Только за 2025 год она потеряла миллион евро.

Существенная часть деталей обуви стала ввозиться из Индонезии, а в Финляндии осталось лишь производство стелек и подошв.

