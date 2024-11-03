Финляндия направила России ноту из-за порчи забора у посольства

МИД Финляндии направил России ноту из-за порчи забора у посольства страны в Москве. Об этом агентству STT рассказала дипломат Марья Лийвала.
По ее словам, неизвестные нанесли на ограду надпись «Аландские острова — наши» на шведском языке. На опубликованных в Сети снимках видно, что фраза заняла минимум три секции забора.
Территорию здания дипмиссии забросали яйцами, добавила Лийвала. Полицейские оперативно задержали пятерых злоумышленников.
Ранее в Финляндии арестовали пять российских объектов недвижимости по иску украинской компании «Нафтогаз». Два здания находятся в Хельсинки, три — на Аландских островах. До этого финские судебные приставы арестовали помещение Российского центра науки и культуры.
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