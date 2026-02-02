Финские пограничники задержали четырех иностранцев, пытавшихся попасть в Россию

Финская пограничная служба сообщила о задержании четырех иностранцев, которые пытались пересечь закрытую границу и попасть в Россию. ЧП произошло в районе города Иматра.

Как указано в сообщении, пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии предотвратил незаконное пересечение границы 30 января.

«Пограничная служба получила сигнал тревоги от устройства технического наблюдения вблизи восточного пограничного пункта, и на основании этого патруль пограничной службы задержал четырех иностранцев», — сообщили в пресс-службе.

О гражданстве задержанных информации нет. Пограничники работали в тесном сотрудничестве с таможенниками и полицией.

Ранее телеканал Yle сообщал, что жители Финляндии продолжают пересекать границу с Россией для работы, несмотря на закрытие пропускных пунктов по решению финских властей.

Пропускные пункты на финско-российской границе временно закрыты. С ноября 2023 года власти начали ограничивать пересечение границы из-за увеличения потока мигрантов из других стран.