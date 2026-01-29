Финны продолжили ездить на работу в Россию после закрытия границы

Жители Финляндии продолжили пересекать границу с Россией для работы, несмотря на то, что пропускные пункты закрыли по решению финских властей. Об этом сообщил общественный вещатель Yle .

По данным журналистов, на арендованной Хельсинки территории Сайменского канала сотрудники вели работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. Как отметили обозреватели, финские специалисты все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, хотя границу между странами закрыли почти три года назад.

По словам авторов публикации, обстановка на участке канала осталась очень спокойной. На месте, помимо финских работников, также находились российские пограничники и таможенники.

Пропускные пункты на границе Финляндии и России закрыли до дальнейшего уведомления. Ограничения на пересечение начали вводить с ноября 2023 года на фоне роста числа мигрантов из третьих стран. Специалисты подсчитали, что приграничный регион Финляндии Южная Карелия ежедневно недосчитывался около миллиона евро из-за отсутствия российских туристов и работников.