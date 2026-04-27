Финская компания расширит производство беспилотников для ВСУ

Summa Defence сообщила о намерении выпускать больше дронов для ВСУ

Финская Summa Defence собирается расширить производство БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выпуск дронов планируют наладить вместе с украинской TAF Industries. Компании уже подписали меморандум о взаимопонимании для расширения производства в Финляндии.

Предварительно, совместно произведенные беспилотники будут поставляться украинским войскам. Пресс-служба Summa Defence уточнила, что меморандум не имеет юридической силы и структуры еще не приняли окончательное решение касательно сотрудничества.

