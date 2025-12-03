Стубб: Финляндия должна быть готова к мирному урегулированию кризиса на Украине

Граждане и союзники Финляндии должны начать подготовку к вероятному наступлению мирного периода на Украине. Об этом заявил финский президент Александр Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset.

Он призвал готовиться к завершению конфликта, отметив, что это произойдет на условиях, которые не устроят украинских властей.

«Реальность такова, что и нам, финнам, нужно подготовиться к моменту, что все условия для справедливого мира вряд ли выполнят», — сказал Стубб.

Президент Финляндии уверен, что украинская сторона не станет выполнять все условия, о которых неоднократно говорилось в России за последние четыре года. По его словам, итоговое соглашение может оказаться «либо плохим, либо каким-то компромиссом».

Накануне в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивена Уиткоффа и главного советника Джареда Кушнера. Во время переговоров, которые длилась почти пять часов, стороны обсудили варианты украинского урегулирования.