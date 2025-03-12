Психолог Прудкая: весна символизирует обновление, что связано с вековыми инстинктами

Многие россияне ждут по-настоящему весеннюю погоду. С приходом весны люди становятся радостнее и чаще гуляют на улице. Психолог Мария Прудкая рассказала «ТСН24» , как весеннее время влияет на эмоции и самочувствие.

По словам специалиста, на улучшение настроения весной влияют биологические, психологические и социальные факторы. Увеличение количества солнечного света способствует выработке серотонина и витамина D, которые напрямую связаны с ощущением счастья и бодрости. Кроме того, весна символизирует обновление и пробуждение, что связано с нашими «веками заложенными инстинктами».

Психосоматические заболевания появляются из-за психических расстройств и стрессовых ситуаций, однако весной они тоже могут обостриться. Чтобы уменьшить негативное влияние, психолог рекомендует обращать внимание на положительные моменты, поддерживать физическую активность и уделять время себе.

Вместо раздражения из-за дождя стоит почувствовать благодарность за возможность его видеть, слышать и ощущать. Это поможет поднять уровень вибраций и улучшить состояние. Важно находить баланс между внешним миром и внутренним состоянием, чтобы наслаждаться этим временем года.