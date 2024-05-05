Финляндия захотела срочно построить тротиловый завод | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 21:22 Финляндия захотела срочно построить тротиловый завод Yle: Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила РИА «Новости»

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Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за его острой нехватки в Европе. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, его слова привел портал Yle.

«Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», — отметил финский министр.

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Хяккянен заявил, что Финляндия донесла до союзников необходимость оперативно принять решение по этому вопросу, аргументируя тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Издание отметило, что в Европе существует критический дефицит взрывчатых веществ.

Польский завод по производству тротила не справляется с увеличившимся спросом, несмотря на увеличение объема производства. В январе польские СМИ сообщили, что завод Nitro-Chem перешел на круглосуточную работу благодаря автоматизации процесса наполнения взрывчаткой артиллерийских боеприпасов.