Российские ракетоносцы и бомбардировщики совершили полет над тремя морями

Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями

Фото: Пресс-служба Минобороны

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели плановый полет над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Продолжительность самого дальнего полета составила более шести часов. На некоторых частях маршрута российские самолеты сопровождали зарубежные истребители.

Полет был плановым, пилоты дальней авиации регулярно совершают вылеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

Ранее истребители МиГ-31 сопроводили над акваториями Берингова и Охотского морей американский стратегический бомбардировщик B-1В Lancer. Самолеты проследили, чтобы зарубежный борт не нарушил границу России.

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