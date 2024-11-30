Финляндия захотела покинуть конвенцию по минам из-за России

Финляндия может выйти из конвенции по противопехотным минам

Фото: Freepik

Лидер Финляндии Александр Стубб в публичном пространстве обсудил потенциально возможное возвращение противопехотных мин в арсенал страны. Политик рассуждал об этом в эфире телеканала Yle.

По мнению президента, современный мир отличается от того, каким он был, когда Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции по запрету применения противопехотных мин. При этом финская сторона приняла документ только в 2012 году.

«Отправной точкой является то, что наибольшую угрозу нашей безопасности представляет Россия, и с этой угрозой необходимо бороться так или иначе», — добавил Стубб.

Президент Финляндии также предложил провести тщательный и всесторонний анализ оборонных возможностей страны, чтобы определить необходимые обновления для сухопутных войск.

Yele отмечает, что в последние недели представители финского командования не раз указывали на то, что ситуация на Украине продемонстрировала, что мины могут быть эффективны на поле боя. С поддержкой Стубба «Левый альянс» и «Зеленые» теперь являются единственными парламентскими партиями, которые выступают против выхода Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Подписи в поддержку гражданской инициативы, призывающей Финляндию отказаться от обязательств по запрету противопехотных мин, начнут собирать 6 декабря. Аналогичные предложения в стране выдвигались и ранее — в 2022 такая же инициатива дошла до парламента, но Комитет по обороне решил ее не принимать.

Ранее политолог Бекман заявил, что антироссийская политика стала катастрофой для финнов.

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