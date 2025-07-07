Финны начали лечить своих питомцев за границей

Yle: жители Финляндии начали лечить питомцев в РФ из-за цен в своей стране

Владельцы домашних животных в Финляндии стали все чаще обращаться за ветеринарной помощью в соседних странах из-за высокой стоимости услуг. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle .

По данным издания, популярными направлениями для лечения питомцев стали Россия и Эстония, где стоимость медпомощи животным значительно ниже.

Многие владельцы также предпочитают обращаться к муниципальным ветеринарам, чьи расценки регулируются законом и зачастую оказываются доступнее частных клиник.

С 2026 года в стране вступит в силу новое законодательство, позволяющее муниципальным ветеринарам устанавливать разные цены для местных жителей и приезжих из других регионов.

Ранее стало известно, что Швеция лидирует среди европейских государств по дороговизне газа в пересчете на рубли.